Медстрахование введут после изменения структуры медпомощи

Медицинское страхование в Украине будут вводить лишь после изменения структуры медицинской помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления реформ медицинской помощи Министерства здравоохранения Константин Надутый сегодня на пресс-конференции.

По его убеждению, реформа медицинского обслуживания создает основу для введения медицинского страхования.

«Медицинское страхование – это инструмент. Ввести медицинское страхование без изменения структуры медицинской помощи, без повышения эффективности предоставления - неэффективно. Россия быстренько внедрила медицинское страхование на архаичную структуру медицинской помощи. Там стали тратить в несколько раз больше денег - результаты не удовлетворяют. Они сами это признают, говорят: мы поспешили, нужно было бы провести сначала структурную перестройку (то, что делает сейчас Украина), а затем уже медицинское страхование», - отметил Надутый.