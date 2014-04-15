У людей моложе 40 лет бессонница увеличивает риск инсульта

Ученые из Медицинского центра имени Чи Мей в Тайване установили, что бессонница является значимым фактором в развитии инсульта у людей моложе 40 лет, сообщает агентство АМИ. В исследовании участвовали 21 438 человек, страдающих бессонницей, и 64 314 человек с нормальным режимом сна. Оказалось, что риск развития инсульта для страдающих бессонницей выше на 54%.

В группе испытуемых с постоянной или длительной бессонницей в последующие четыре года повышался риск возникновения инсульта. Особенно четкая корреляция между повышением риска инсульта и бессонницей наблюдалась в группе от 18 до 34 лет. Авторы подчеркивают, что их исследование поможет привлечь внимание к бессоннице у молодых людей. Ведь обычно молодые люди игнорируют проблему нарушений сна.

Ученые уверены в необходимости продолжения подобных исследований с привлечением еще большего числа участников и охватом более продолжительного времени для определения долгосрочных рисков бессонницы у разных групп пациентов.