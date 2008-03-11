В г. Донецк, проспект Ильича, 16, 13-14 марта состоится научно-практическая конференция “”Бронхообструктивные заболевания и бронхопульмональные инфекции”: проблемы и возможности их решения”

Организаторы: Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького пр-т Ильича, 16, г. Донецк, 83003 Тел/факс (0622) 57-40-74

Приглашены к участию: представители Минздрава АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медики, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций