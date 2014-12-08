9 продуктов, которые провоцируют обжорство

Вообще-то основным предназначением пищи является утоление голода, но существуют определенные продукты питания и напитки, после употребления которых нам хочется есть и пить еще больше. Они приводят к перееданию, которое способствует набору лишнего веса и ожирения, так что содержание этих продуктов в рационе необходимо сократить, пишет glianec.com.ua.

Алкоголь

Почему бы не выпить бокал вина в конце долгого рабочего дня? Но будьте осторожны, употребление алкоголя связано с увеличением аппетита ведь всего три порции спиртного снижают уровень лептина - гормона, созданного для контроля чувство голода.

Глутамат натрия

Глутамат натрия встречается в самых разных переработанных продуктах, это усилитель вкуса. Особенно часто его можно увидеть в разного рода консервах, овощах и китайской кухне. Испанские исследователи выяснили, что после употребления данного вещества аппетит человека повышается на 40%.

Десерты

При изготовлении большинства десертов используется пшеничная мука, которую делают путем особой переработки зерна, лишающей его волокон. В результате, эти продукты питания повышают уровень инсулина, что приводит к росту голода и перееданию.

Жареная картошка

Картошка представляет собой крахмал, состоящий из простых углеводов, а значит, наш организм абсорбирует и метаболизирует его очень быстро из-за небольшого размера молекул. Следовательно, это также приводит к всплеску инсулина.

Пицца

Как правило, пицца представляет собой комбинацию из основы, сделанной на пшеничной муке, гидрогенизированных растительных жиров, переработанных сыров и консервантов. Все эти ингредиенты способствуют увеличению уровня сахара в крови.

Белый хлеб

Как и десерты, белый хлеб делается из пшеничной муки, что приводит к повышению уровня инсулина в крови. Это продукты питания с высоким гликемическим индексом, которые очень быстро переваривается, из-за чего чувство голода возникает достаточно скоро после их употребления.

Соки

В процессе изготовления соков из фруктов и овощей удаляются абсолютно все волокна, так что нам остается лишь напиток, содержащий сахар. А между тем, именно волокна оставляют нам сладкое чувство насыщения, которое удерживает от переедания.

Детские хлопья

Как и все прочие хлопья, детские содержат большое количество сахара. Любимые детские завтраки вызывают резкие подъемы и снижения уровня сахара в крови.

Искусственные подсластители

Каждый раз, когда вы пьете диетическую газировку, чай или кофе с искусственными подсластителями, то ваш мозг готовит организм к поступлению сахара. Но этого не происходит, и тогда тело ожидает восполнения недополученной энергии за счет других продуктов, что провоцирует чувство голода.