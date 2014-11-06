Человек толстеет не от калорийной пищи

Избыточные калории не влияют на лишний вес у людей, пишет pinu.com.ua. Причина проблем с весом - в малоподвижном образе жизни. Растет количество людей, которые никогда не занимались физическими упражнениями. Также ученые отметили и рост абдоминального ожирения («пивного живота»).

Избыточные калории не влияют на лишний вес у людей. К такому выводу пришли ученые после подведения итогов 20-летнего исследования здоровья и питания американцев, пишет The American Journal of Medicine.

Исследователи не обнаружили взаимосвязи между лишним весом и потреблением жиров, белков и углеводов, а также количеством поступающих в организм калорий. Этот показатель за прошедшие 20 лет не изменился, пишет издание.

А вот малоподвижный образ жизни и нелюбовь к физкультуре, по мнению американских специалистов, непосредственно влияет на увеличение жировой массы тела.

Согласно полученным данным, количество женщин, которые никогда не занимались физическими упражнениями, выросло более чем в два раза: с 19,1 процента (1994 год) до 51,7 процента (2010 год).

При этом данный показатель больше «подскочил» у женщин от 18 до 40 лет. Количество мужчин выросло вчетверо: с 11,4 процента до 43,5 процентов.

Кроме того, ученые отметили и рост абдоминального ожирения («пивного живота»). Ожирение подобного типа фиксируется, когда объем талии у мужчин превышает 102 сантиметра, у женщин - 88 сантиметров.

Выяснилось, что с каждым годом охват талии у жителей США увеличивается в среднем на 0,3 процента.