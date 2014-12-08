Как выживают тяжело больные люди в охваченном войной Донецке

В семье донецких пенсионеров Виктора Николаевича и Татьяны Акимовны беда случилась 3 года назад. «Жена давно страдает высоким давлением, все еще до пенсии началось. Она очень старалась вовремя принимать лекарства, береглась, но тогда очень сильно перенервничала», - рассказывает историю болезни супруги Виктор Николаевич.

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Медикам почти сразу удалось стабилизировать состояние женщины, но через несколько дней после инсульта, у пенсионерки парализовало левую сторону тела. Рука и нога совсем не слушаются. Татьяна Акимовна не может обходиться без посторонней помощи.

Последние 3 года женщина наблюдается и проходит периодическое лечение в донецком Институте неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака. По словам Виктора Николаевича, медики рекомендовали постоянное наблюдение и прием препаратов: «Каждый день,по нескольку раз, она должна принимать таблетки от давления. Состояние ее здоровья зависит от всего и сразу: и от лекарств, и нервов, и погоды. Я стараюсь ее не оставлять даже на несколько минут – она сразу начинает переживать. Когда в городе стреляют, она садится и плачет. Я с таким ее состоянием ничего не могу поделать».

По просьбе пенсионеров, к ТатьянеАкимовне регулярно на дом приходит врач, и прописывает необходимый перечень медикаментов. Их прием нельзя останавливать, чтобы заболевание не прогрессировало.

Дочь пенсионеров, которая выехала из Донецка с началом боевых действий, помогла родителям переоформить пенсию на территории, свободной от оккупантов.

«Но получать ее негде. Я выехать не могу – жену не бросишь. Периодически деньги через знакомых передает дочка, - рассказывает пенсионер. – Нам очень помогает гуманитарка от Штаба Рината Ахметова. Когда получил очередной пакет, увидел на нем номер горячей линии Штаба. Решил позвонить – денег на лекарства для жены уже не было. Использовали весь запас. Я очень благодарен Штабу за лекарства. Теперь у нас одной проблемой меньше, в охваченном войной Донецке».

Волонтеры Гуманитарного штаба доставили лекарства пенсионерам на дом. Теперь Татьяна Акимовна может проходить лечение несколько ближайших месяцев, не переживая о нехватке лекарств. В доставленной посылке были все необходимые препараты для восстановления деятельности мышц и работы сердца, а также полный перечень препаратов для контроля давления.