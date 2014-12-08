Любовь мужчины к сладкому опасна для его будущих детей

Ученые из Института иммунологии и эпигенетики Макса Планка и Линчепингского университета установили на примере плодовых мушек, что наличие сахара в рационе мужчины напрямую влияет на его детей. Так, сахар в рационе мушек мужского пола, присутствовавший за 1-2 дня до спаривания, приводил к ожирению у их потомства, пишет meddaily.ru.

Как отмечает The Hindustan Times, ученые специально меняли рацион мушек, что приводило к изменениям в составе тела их потомства. Активное потребление сахара приводило к повышенной экспрессии генов посредством эпигенетических изменений (менялась активность генов без изменения последовательности ДНК).

Получается, диета отца способна изменить генетический профиль детей. Но есть все основания полагать, что эту гибкую схему можно вернуть в норму, настроив гены детей на правильный лад и заставив их поддерживать оптимальный вес. Правда, как именно это сделать, ученые пока не знают.