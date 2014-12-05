Целебные свойства глинтвейна очень многогранны. Это и тонизирующий эффект, и интенсивное согревающее действие, и антибактериальные свойства этого напитка. Но в первую очередь о "вкусном лекарстве" вспоминают, когда речь идет о простудных заболеваниях - ОРВ, ангина, грипп, а также боль в горели и кашель. Именно с таким перечнем неприятных болезней и симптомов глинтвейн борется в первую очередь. Но обо всем по порядку, пишет glintvein.org.

При ангине весьма эффективно употреблять глинтвейн с цитрусовыми, а также медовый глинтвейн. Лечебные свойства этого напитка подтверждено недавними исследованиями итальянских ученых. В результате их проведения было доказано положительное влияние горячего красного или белого вина на уничтожение стрептококковых инфекций.

При гриппе, как и при простуде, глинтвейн эффективен как в начале болезни, так и в ее разгаре. В частности, этот приятный пряный напиток обладает выраженным бактерицидным и обеззараживающим воздействием, а также антисептическими свойствами. Даже, по мнению врачей, глинтвейн чудесно подходит для лечения гриппа, простуды, а также бронхита и воспаления легких. Кроме того, употребление горячего вина со специями и фруктами способно быстро восстановить силы после различных инфекционных заболеваний, при физических и психических истощениях. Следует напомнить, что речь идет о весьма умеренном и дозированном употреблении глинтвейна за один прием, не более 100-150 мл, исключительно в лечебных целях. Иначе воздействие алкоголя перекроют лечебный эффект и полезные свойства напитка.

От кашля (как мокрого, так и сухого) помогает также пряный перченный глинтвейн со специями и лимонный глинтвейн. При этом основные свойства в борьбе с кашлем проявятся через прогревание организма, поэтому следует употреблять такой глинтвейн на ночь, лежа под теплым одеялом.

Одним из лучших рецептов противопростудного глинтвейна является

Острый глинтвейн с перцем. Для него вам понадобится:

Инструкции: в специальную емкость влить вино, добавить молотый стручковый перец и корицу. Довести до 70-80ºС и снять с огня. Добавить лимон и мед, переложить в бокал. Пить горячий напиток маленькими глотками на ночь.

белое или красное сухое вино - 200 мл;

корица - 1/2 палочки;

лимон - 2 ломтика;

красный стручковый перец - 1 стручок;

мед - по вкусу.

Лечитесь приятно и эффективно, берегите себя и не болейте!