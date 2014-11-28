5 причин употреблять имбирь каждый день

Диетологи, доктора и фитнес-тренеры упоминают имбирь в списке самых полезных продуктов. Но в чем конкретно состоит польза этого корнеплода?

Имеет уникальный состав. Кроме стандартного набора из растительных жиров, белков и углеводов, в имбире содержатся витамины С, В1 и В2, кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, ниацин, а также практически все незаменимые аминокислоты, что позволяет этой пряности питать абсолютно все ткани и органы организма, пишет feelgood.ua.

Спасает от усталости и крепатуры. Исследования показали, что регулярное употребление свежего имбиря помогает снять напряжение с мышц, особенно после физической нагрузки. Участников исследования разделили на 3 группы. В первой группе ежедневно употребляли свежий имбирь, во второй — прошедший обработку в условиях высокой температуры, в третьей — плацебо. Кроме этого, все добровольцы занимались физическими упражнениями — тренировали мышцы рук. Через сутки у участников эксперимента определили уровень болевых ощущений в мышцах. Оказалось, что свежий имбирь на 25% улучшил тонус мышц, а обработанный — на 23% по сравнению с плацебо.

Имбирный чай решает множество проблем: улучшает пищеварение, снимает боли в животе, спазмы, улучшает обмен веществ. Он оказывает отхаркивающее, тонизирующее, согревающее, противорвотное действие. Укрепляет иммунитет и отлично помогает при простуде. Классический рецепт имбирного чая: отрежьте кусочек имбиря 4-5 см длиной (на литр воды), очистите его и нарежьте. Вскипятите воду, положите в нее имбирь и варите в течение 10 минут. Снимите с огня и процедите. Чтобы усилить полезные свойства имбиря, добавьте немного черного перца, корицы, несколько ложек сиропа шиповника и лимон. В сочетании с перечной мятой, цветами черной бузины и тысячелистником (в виде чая) имбирь снимает сильные боли в животе, нормализует кровообращение.

Помогает похудеть. При употреблении имбирного напитка способен возникать «эффект внутренней грелки», который стимулирует обмен веществ, препятствует перееданию, способствует снижению массы тела. Поэтому учёные рекомендуют употреблять напиток перед едой. Рецепт приготовления имбирного напитка прост. Всего лишь нужно взять обмытый корень имбиря (длиной 4−4, 5 см) и пару зубчиков заранее приготовленного чеснока. Имбирь очистить и порезать дольками. Добавить к имбирю чеснок. Залить нарезанный имбирь и дольки чеснока кипятком (2 литра) и дать составу настояться полтора часа. По истечении положенного срока ингредиенты вынуть из настоя и пить готовый чай в горячем или тёплом виде 4−6 раз в день до трапезы за полчаса.