Красный Крест будет помогать в поставке лекарств для больных ТБ и СПИДом, которые проживают в зоне АТО

Как сообщили УНИАН в Минздраве, во встрече приняли участие и.о. председателя Госслужбы Украины соцзаболеваний Елена Ещенко, заместитель главы Миссии господин Жак Барберис, координатор департамента здравоохранения господин Камило Оскар Авогадри, заместитель координатора отдела защиты населения господин Халайлех.

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В ходе встречи обсуждены проблемные вопросы по организации оказания медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией/СПИДом и туберкулезом и внедрение профилактических программ в Луганской и Донецкой областях, в т.ч. на неподконтрольных Правительству территориях Украины, которые осуществляются за счет средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Определены возможные пути содействия Международным Комитетом Красного Креста в осуществлении поставок лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе к местам лишения свободы.

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Стороны договорились о дальнейших шагах и запланировали проведение рабочего совещания для отработки механизма межсекторного взаимодействия по обеспечению поставок антиретровирусных и противотуберкулезных препаратов, средств медицинского назначения в Донецкой и Луганской областей. Рабочее совещание состоится в Госслужбе Украины соцзаболеваний, с участием представителей Миссии Комитета Красного Креста в Украине, соответствующих центральных органов исполнительной власти и Основных реципиентов гранта Глобального фонда.