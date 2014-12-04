Мёд и лимон - лучшее средство от кашля

Некоторые ингредиенты, входящие в состав лекарств от простуды, действительно оказывают положительный эффект, в том числе убирают заложенность носа, лихорадку, кашель. Однако лекарственные препараты – не самые действенные средства в этом случае, пишет jenskiy-sayt.com.

Гораздо лучше от кашля помогают домашние средства с лимоном и медом, а также обильное питье.

Дело в том, что все лекарства в основном только снимают симптомы. Кашель пройдет только тогда, когда иммунитет справится с вирусом. Поэтому при болезни нужно просто немного помочь организму побороть вирус, в чем отлично помогут мед и лимон.

Доктор Тим Баллард (Tim Ballard), вице-председатель Королевского колледжа врачей общей практики, также отмечает, что многие популярные лекарства (особенно сиропы) против кашля содержат много сахара. Например, в недельной максимальной дозе препарата для взрослого столько же сахара, что и в пяти батончиках Mars.