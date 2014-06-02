Лимонная диета для похудения от других жестких методик борьбы с лишними килограммами отличается отсутствием строгих ограничений. Лимон ускоряет выработку желудочно-кишечного сока, улучшает и стабилизирует пищеварение, нормализует уровень глюкозы и благоприятен для иммунитета, пишет woman.delfi.ua.

Лимонная диета по дням

Предписанное на день количество лимонного сока, разбавленного теплой водой, следует выпивать утром натощак.

В первый день лимонной диеты выпейте сок лимона, смешанный со стаканом воды.

Со второго по шестой дни увеличивайте количество лимонов и объем воды: начинайте с двух фруктов на столько же стаканов и доведите объем до шести лимонов.

Седьмой день – разгрузочный, то есть следует отказаться от пищи в пользу трех лимонов, отжатых в три литра воды (можно добавить столовую ложку меда), которые следует пить весь день.

С восьмого по тринадцатый день уменьшайте количество лимонов и объем воды для разбавления. Начинайте с шести желтых фруктов на шесть стаканов и дойдите до пропорции один к одному.

В четырнадцатый день разбавьте сок трех лимонов тремя литрами чистой воды и, отказавшись от еды полностью, пейте кислую воду в течение дня.

Как соблюдать лимонную диету

• Если один-три стакана лимонной воды натощак выпить несложно, то четыре-шесть может оказаться затруднительным. В таком случае разрешается разделить рекомендованную на день воду на три приема и выпивать ее за час до еды.

• После лимонного сока рот следует прополоскать чистой водой, так как кислота может разрушить эмаль зубов. Или пить сок через соломинку.

• В течение дня питаться можно любыми продуктами, но соблюдая умеренность и отдавая предпочтение овощам и фруктам.

• Лимонная диета для похудения позволит расстаться с четырьмя-пятью килограммами лишнего веса за две недели.

• Не следует излишне снижать среднесуточную калорийность продуктов, доводя организм до истощения.

• Лимонная диета здоровым организмом переносится хорошо. Но повторять ее можно не чаще 4 раз в год с большим перерывом.

Противопоказания лимонной диеты

Употребление кислосодержащих напитков натощак способно спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Лимонный сок противопоказан людям с кислотностью желудка, а также при гастрите, язвенной болезни, дисбактериозе кишечника, панкреатите, энтерите и колите.