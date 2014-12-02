Министром здравоохранения Украины стал Квиташвили

21:27, 02 декабря 2014
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Верховная Рада Украины назначила Александра Квиташвили министром здравоохранения

Фото www.kavkaz-uzel.ru

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовали 288 народных депутатов.

Справка УНИАН. Квиташвили в 1992 году окончил исторический факультет Тбилисского государственного университета по специальности "Новейшая история Европы и США". В 1992 году после победы по Программе стипендий Эдмунда Маски (Muskie) продолжил учебу в Школе государственного управления имени Роберта Ф. Вагнера. В 2002-2003 годах работал в Нью-Йорке, в Институте Запада и Востока и консультантом Института трансатлантического партнерства против СПИДа. С января 2008 г. по август 2010 г. занимал должность министра труда, соцполитики и здравоохранения Грузии.

Сегодня, 2 декабря, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о принятии Квиташвили в гражданство Украины.

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