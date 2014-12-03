Чем заменить майонез: три рецепта
Без стабилизаторов и консервантов домашний соус может храниться не более 12 часов
Отказавшись от майонеза, ты уже хватаешься за голову – чем же заправлять салаты? Есть множество соусов, которые несложно приготовить дома. При этом ты используешь только натуральные продукты! Однако имей в виду, без стабилизаторов и консервантов такой соус может храниться не более 12 часов, пишет edinstvennaya.ua.
1. Соус королевы Александры
2 желтка, 1 ст. ложка горчицы, перец (предпочтительно белый), 1-2 чайных ложки сухого белого вина, зелень петрушки.
Горчицу следует перетереть с желтками, постепенно вливая в массу вино. Добавить перец и петрушку. Лучше всего использовать как заправку к салату, овощам на гриле или рыбе.
2. Эйоль (провансаль)
4-5 яиц, сваренных вкрутую, 3-4 зубчика чеснока, оливковое масло, лимонный сок, соль, перец.
В оливковое масло добавь черный перец, соль и лимонный сок (каплями) . Желтки и чеснок разотри до однородной массы и добавь небольшими порциями оливковое масло. По консистенции соус должен быть похож на майонез.
3. Сливочный
50 г сметаны или сливок 20 %,
1 желток, 1 ст. л. оливкового масла, щепотка соли, перец
Отделить желток от белка. Добавить сметану или сливки, оливковое масло.
Посолить, поперчить по вкусу и взбить блендером до однородной массы. Подойдет для салатов с сыром, яйцом, ветчиной.