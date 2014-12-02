Более 450 тысяч переселенцев из Донбасса и Крыма взято на учет органами соцзащиты - СНБО

14:08, 02 декабря 2014
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Более 50 тысяч семей уже получили указанную денежную помощь

REUTERS

Более 450 тысяч временных переселенцев из Донбасса и Крыма взято на учет органами социальной защиты в других регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"По данным Межведомственного координационного штаба, по состоянию на 1 декабря 2014 года, в областях Украины размещено 501 тыс. 157 внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма. За минувшие сутки размещено 969 человек. В органах социальной защиты населения уже взято на учет более 450 тысяч человек", - сказал Лысенко.

По его словам, ежемесячная адресная помощь для покрытия расходов на проживание назначена 129 тыс. 777 семьям. Сейчас 50 тыс. 331 семья уже получила указанную денежную помощь.

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