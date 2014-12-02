Донецкий и Луганский медицинские университеты сменили свои юридические адреса

Учитывая сложную общественно-политическую ситуацию на Донбассе и продолжение вооруженного конфликта на Востоке страны, что фактически делает невозможным проведение образовательной работы, Министерство охраны здоровья Украины приняло решение о возобновлении деятельности Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького и Луганского государственного медицинского университета по новым юридическим адресам.

Для обеспечения безопасности преподавателей и студентов, налаживания учебного процесса и в соответствии с приказом Минздрава Украины от 21.11.2014 № 875 «Об организации деятельности Луганского государственного медицинского университета», до завершения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей Луганский государственный медицинский университет временно проводит свою деятельность по адресу: г. Рубежное, ул. Строителей, дом 32.

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, согласно приказа Минздрава Украины от 21.11.2014 № 876 «Об организации деятельности Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», будет временно осуществлять свою деятельность на базе Краснолиманского медицинского колледжа Донецкого национального медицинского университета имени М. Горького и временно проводит свою деятельность по адресу: г. Красный Лиман, вул. Кирова, дом 27.