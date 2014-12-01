Всемирный банк выделит Украине 300 млн дол. на развитие медицины

Всемирный банк готов предоставить Украине 300 млн дол. на мероприятия по улучшению первичной и вторичной медицинской помощи в ряде областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец сообщил на брифинге.

Он отметил, что «сегодня завершен и предварительно одобрен Дирекцией Всемирного банка проект для Украины по привлечению средств Всемирного банка по улучшению оказания медицинской помощи в девяти регионах Украины».

По его словам, проекты будут реализовываться в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Ривненской областях.

Лазоришинец отметил, что также проводятся переговоры и уже достигнуты определенные договоренности со Всемирным банком о привлечении 42 млн грн на восстановление востока Украины.