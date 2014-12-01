В Украине за 10 месяцев заболеваемость ВИЧ уменьшилась на 6,7%

За десять месяцев 2014 года в Украине заболеваемость ВИЧ уменьшилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец сообщил на брифинге в Доме правительства по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом, учрежденного в 1988 году.

По его словам, Украина достигла определенных положительных сдвигов в борьбе с ВИЧ-инфекцией/СПИДом, но вместе с тем ситуация в стране остается сложной.

За десять месяцев 2014 р. в Украине, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заболеваемость ВИЧ-инфекцией уменьшилась на 6,7% (зарегистрировано почти 16,5 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции), смертность от заболеваний, обусловленных СПИДом, уменьшилось на 7,9%.

При этом заболеваемость СПИДом осталась на том же уровне (диагноз СПИДа установлен более 8 тыс. ВИЧ-инфицированным лицам).

С момента регистрации ВИЧ-инфекции в Украине по состоянию на 1 ноября 2014 г. зарегистрировано почти 262 тыс. случаев ВИЧ-инфекции, в том числе более 74 тысяч случаев СПИДа, включая 1326 детей до 14 лет.

Лазоришинец также отметил изменение политики рискованного поведения у молодежи, о чем свидетельствует снижение показателя распространения ВИЧ/СПИДа среди этой категории населения с 21,8% до 9%. За последние 3 года уменьшился уровень первичного инфицирования ВИЧ-инфекцией у потребителей инъекционных наркотиков на 17%.

Кроме того, как утверждает Лазоришинец, в Украине среди всех стран Еврорегиона лучшая тенденция снижения показателя передачи ВИЧ от матери к ребенку, который на сегодняшний день составляет 4,28% против 29% в 2004 году.

Количество ВИЧ-инфицированных лиц, находящихся под наблюдением в учреждениях здравоохранения в Украине, на начало октября 2014 г. составляла около 150 тыс. человек.

Несмотря на 27-летний период распространения ВИЧ-инфекции в Украине, эпидемия сегодня остается сконцентрированной в группах повышенного риска инфицирования ВИЧ: потребителей инъекционных наркотиков, мужчин, имеющих секс с мужчинами, женщин коммерческого секса, заключенных.

Определяющее влияние на смертность от заболеваний, обусловленных СПИДом, а также на снижение передачи ВИЧ (как весомое профилактическое мероприятие при условии высокого охвата) имеют охват и качество программ антиретровирусной терапии. Начиная с 2004 г., в Украине был достигнут значительный прогресс в предоставлении лечения людям, которые живут с ВИЧ: на сегодняшний день в Украине более 62 тыс. ВИЧ-инфицированных получают антиретровирусную терапию, из них более 80% - за счет государственного бюджета.

Специалисты надеются, что принятый Закон Украины «Об утверждении Общегосударственной целевой социальной программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу на 2014-2018 годы» с прогнозным бюджетом более 6 млрд грн позволит обеспечить постоянным лечением более 120 тыс. человек.