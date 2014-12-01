В Украине у почти 80 тыс. человек с ВИЧ/СПИДом нет доступа к медпомощи

Почти 80 тыс. человек с ВИЧ/СПИДом в Украине не имеют сегодня доступа к медицинской помощи.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Юрченко.

По его словам, в Украине около 240 тыс. ВИЧ-позитивных, из них только 150 тыс. наблюдаются в медицинских заведениях.

«Почти 80 тыс. человек с ВИЧ/СПИДом не имеют сегодня доступа к медицинской помощи либо из-за нетолерантного отношения к себе, либо из-за отсутствия приближенной услуги или проживания в маленьких городках, где уровень дискриминации таких больных остается достаточно высоким. Такие люди боятся признать свой ВИЧ-статус и начать диспансерное наблюдение и лечение», - сказал Юрченко.

Он сообщил, что антиретровирусную терапию получают почти 60 тыс. человек, подчеркнув, что «запасов АРВ-препаратов хватит еще на 3-4 месяца».

«Без нормальной закупки Минздравом существует риск прерывания лечения, даже если международные доноры будут пытаться закрыть такие дыры в обеспечении препаратами. Но это невозможно делать постоянно. Своевременная и качественная закупка АРВ-препаратов даст возможность не только продлить жизнь больным, назначить лечение впервые выявленным, но и профилактики распространения ВИЧ-инфекции в стране», - отметил Юрченко.