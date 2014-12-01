За два месяца возобновлены процедуры госзакупок медикаментов

За два месяца возобновлены процедуры государственных закупок медикаментов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец сообщил на брифинге.

Он отметил, что «по состоянию на сегодняшний день из 2,2 млрд грн акцептировано на общую сумму более 1,8 млрд грн, или 81,8%, а до конца года будут использованы 100% средств на закупку медикаментов».

Лазоришинец также напомнил, что правительство дополнительно выделило 4 млн грн для лечения детей с редкими заболеваниями.

Лазоришинец отметил, что международные организации помогают Украине в закупке медикаментов. По его словам, Евробюро ВОЗ в Украине совместно с правительством Канады «для дополнительных закупок вакцин выделили 3,5 млн канадских долларов». Он добавил, что закупка будет осуществляться через ЮНИСЕФ.

Врио министра также сообщил, что Глобальным фондом по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией до конца года будет осуществлена «дополнительная закупка детских форм лекарств для ВИЧ-инфицированных детей, а также противотуберкулезных препаратов и препаратов для антиретровирусной терапии на сумму 5,3 млн американских долларов».