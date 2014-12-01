Образована комиссия по реорганизации Государственной санэпидемслужбы

Председателем комиссии назначен зампредседателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Святослав Протас

Кабинет министров Украины образовал комиссию по реорганизации Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Соответствующее распоряжение от 26 ноября № 1166-р опубликовано на Правительственном портале. Председателем комиссии назначен заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Святослав Протас. Он должен утвердить персональный состав комиссии; обеспечить осуществление мероприятий, связанных с реорганизацией Государственной санитарно-эпидемиологической службы; проинформировать в шестимесячный срок Кабинет министров Украины о результатах проведенной работы.

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