Образована комиссия по реорганизации Государственной санэпидемслужбы

17:08, 01 декабря 2014
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Председателем комиссии назначен зампредседателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Святослав Протас

Фото: УНИАН

Кабинет министров Украины образовал комиссию по реорганизации Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Соответствующее распоряжение от 26 ноября № 1166-р опубликовано на Правительственном портале.

Председателем комиссии назначен заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Святослав Протас.

Он должен утвердить персональный состав комиссии; обеспечить осуществление мероприятий, связанных с реорганизацией Государственной санитарно-эпидемиологической службы; проинформировать в шестимесячный срок Кабинет министров Украины о результатах проведенной работы.

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