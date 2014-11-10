СЭС ликвидировать не будут - Минздрав
Санитарно-эпидемиологические станции (СЭС) ликвидировать не будут, но часть их функций будет передана Министерству экономики
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Василий Лазоришинец.
“Что касается санитарно-эпидемиологических станций, то речь не идет об их ликвидации, а о том, что определенные контролирующие функции передаются вновь созданному органу при Министерстве экономики. Контролирующие санитарно-эпидемиологические службы, фитосанитарные службы, ветеринарные службы будут объединены в одно учреждение, а функция эпидемиологического надзора будет передана Министерству здравоохранения, где будет создан департамент общественного здоровья. Туда перейдут функции эпиднадзора, предотвращения ВИЛ-СПИД, предотвращения эпидемии туберкулеза. Также почти вдвое сократится центральный аппарат этого департамента, там будут работать не более 55 человек”, - сказал Лазоришинец.