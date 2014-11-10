СЭС ликвидировать не будут - Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Василий Лазоришинец.

“Что касается санитарно-эпидемиологических станций, то речь не идет об их ликвидации, а о том, что определенные контролирующие функции передаются вновь созданному органу при Министерстве экономики. Контролирующие санитарно-эпидемиологические службы, фитосанитарные службы, ветеринарные службы будут объединены в одно учреждение, а функция эпидемиологического надзора будет передана Министерству здравоохранения, где будет создан департамент общественного здоровья. Туда перейдут функции эпиднадзора, предотвращения ВИЛ-СПИД, предотвращения эпидемии туберкулеза. Также почти вдвое сократится центральный аппарат этого департамента, там будут работать не более 55 человек”, - сказал Лазоришинец.