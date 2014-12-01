Медработникам, работающим в зоне АТО, могут предоставить статус участников боевых действий

Министерства и ведомства рассматривают вопрос о предоставлении статуса участников боевых действий медицинским работникам, работающим в зоне проведения антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил временно выполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец.

Он отметил, что представители Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства социальной политики и других министерств и ведомств проводят консультации относительно того, “какие мероприятия нужно разработать для того, чтобы волонтеров и медиков признать участниками боевых действий”.

По словам Лазоришинца, на сегодняшний день в зоне АТО работают более 110 врачей и медицинских работников “и еще около 300 человек готовы поехать туда работать”.

Лазоришинец сообщил, что “тем врачам, которые находятся на оккупированной территории (речь идет об оккупированной территории Донецкой и Луганской областей - УНИАН), было предложено переехать на освобожденные территории, где они получат место работы, заработную плату”.