В зоне АТО медицинскую помощь оказывают 110 врачей

В зоне проведения антитеррористической операции медицинскую помощь оказывают 110 врачей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Василий Лазоришинец на брифинге в Киеве.

По его словам, Министерство здравоохранения выступает за предоставление врачам, работающим в зоне АТО, соответствующего статуса.

"Минздрав обратился к руководству АТО, чтобы всех врачей-волонтеров признали участниками боевых действий. К сожалению, ответа пока нет. Минздрав с удовольствием присвоил бы этот статус всем медикам и волонтерам, которые находятся в зоне АТО, но мы не имеем на это полномочий", - отметил Лазоришинец.

Он также подчеркнул, что за оказание медицинской помощи военным в зоне АТО отвечают Министерство обороны и Национальная гвардия.

Лазоришинец напомнил, что в июне при Минздраве был создан координационный центр, в который входят все медицинские службы различных ведомств - Минобороны, МВД, СБУ, "Укрзализныци" и др.