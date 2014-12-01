Израиль поможет Украине совершенствовать службу скорой медицинской помощи

Израиль в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения в Украине поможет Украине в сфере совершенствования работы службы скорой медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в Украине Элиав Белоцерковски.

«Перед Украиной сейчас стоит очень много сложных вопросов, и мы как страна, имеющая опыт в решении таких вопросов, очень заинтересованы поделиться нашим опытом, и делаем это совместно со Всемирной организацией здравоохранения, которая избрала Израиль с учетом наличия такого опыта», - сказал он.

По словам посла, будет организован тренинг психологов, которые должны работать с жертвами посттравмы. «Мы понимаем, что в Украине много людей, которые прошли тяжелые испытания, как военных, так и гражданских», - сказал он.

Как отметил Белоцерковски, Израиль также поддерживает программы тренингов для украинских медсестер, чтобы поделиться своим опытом в сфере предоставления экстренной медицинской помощи.

Главная медсестра Министерства здравоохранения Израиля Шоши Риба сообщила, что в рамках визита в Украину планирует побывать, кроме Киева, еще и в Житомире.

«Меня пригласили, чтобы я поделилась своим 20-летним опытом академического образования медсестер», - сказала она.

По словам Рибы, по итогам визита в Украину она подготовит план реализации заданий, которые помогут в учебе медсестер.

Риба сообщила, что в будущем планируется организовать визит группы медсестер из Украины в Израиль для того, чтобы они посмотрели, как поставлено сестринское дело.

Координатор службы экстренного реагирования Magen David Adom (израильский аналог Красного Креста) Хаим Рафаловски, в свою очередь, сообщил, что в ходе визита будет разработан протокол оценки состояния больных или раненых, чтобы выработать необходимую систему действий в критической ситуации.

По его словам, Magen David Adom и ВОЗ разработали систему мобильных подразделений, которые оказывают первую неотложную помощь, и это будет интересно перемещенным лицам, людям, которые остались без жилья в результате конфликта и не имеют необходимого доступа к медицинским услугам.

«Обычно мы не занимаемся предоставлением помощи в результате военных действий, но, учитывая сложившуюся ситуацию, то, что мы делаем сейчас, это крайне необходимо для людей, которые пострадали в результате конфликта», - сказал Рафаловски.