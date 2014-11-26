Поляки подарили львовским пограничникам две кареты скорой помощи
Это уже не первая гуманитарная помощь пограничникам от соседнего государства
Львовскому клиническому госпиталю Государственной пограничной службы коллеги из Польши подарили две кареты скорой помощи.
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, автомобили оснащены современным реанимационным оборудованием, которое позволит работать нашим врачам и спасать людей.
Это уже не первая гуманитарная помощь пограничникам от соседнего государства. Еще в апреле медики из польского города Катовице подарили львовским пограничникам два автомобиля скорой помощи марки «Мерседес».
Кроме того, до конца года запланирована передача от польских медиков еще 4 реанимационных автомобилей.
В целом в автопарке клинического госпиталя есть шесть спецавтомобилей. Два из них уже несли службу в Донецкой и Луганской областях, спасая жизнь воинов. Также в зоне АТО сейчас работают шестеро медиков клинического госпиталя, говорится в сообщении.