Поляки подарили львовским пограничникам две кареты скорой помощи

Львовскому клиническому госпиталю Государственной пограничной службы коллеги из Польши подарили две кареты скорой помощи.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, автомобили оснащены современным реанимационным оборудованием, которое позволит работать нашим врачам и спасать людей.

Это уже не первая гуманитарная помощь пограничникам от соседнего государства. Еще в апреле медики из польского города Катовице подарили львовским пограничникам два автомобиля скорой помощи марки «Мерседес».

Кроме того, до конца года запланирована передача от польских медиков еще 4 реанимационных автомобилей.

В целом в автопарке клинического госпиталя есть шесть спецавтомобилей. Два из них уже несли службу в Донецкой и Луганской областях, спасая жизнь воинов. Также в зоне АТО сейчас работают шестеро медиков клинического госпиталя, говорится в сообщении.