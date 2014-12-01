В Украине растут показатели по передаче ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.

Об этом руководитель Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Юрченко сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

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Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Украине существует значительная проблема с тестами на ВИЧ/СПИД, поставки которых планируются лишь в январе 2015 года.

«Нельзя допустить прерывания тестирования беременных на ВИЧ/СПИД, для того чтобы дети, которые рождаются у ВИЧ-позитивных матерей, имели шанс родиться здоровыми. Чтобы своевременно обнаружить ВИЧ-инфекцию и назначить лечение.

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В последние годы в нашей стране наблюдается тенденция по увеличению случаев передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку – до 3-4% с 2,7%, которые были в 2011 году. В Европе такой процент равен нулю. Этого можно достичь благодаря своевременному тестированию, своевременному назначению, своевременному наблюдению», - отметил Юрченко.