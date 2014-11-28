В течение суток в зоне АТО ранены трое украинских военнослужащих
13:29, 28 ноября 2014Страна
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Об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко
Фото: УНИАН
В течение суток в зоне АТО погиб один и ранены трое украинских военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
"За прошедшие сутки погиб один украинский защитник, еще трое получили ранения", - сказал Лысенко.
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