В течение суток в зоне АТО ранены трое украинских военнослужащих

В течение суток в зоне АТО погиб один и ранены трое украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки погиб один украинский защитник, еще трое получили ранения", - сказал Лысенко.