В течение суток в зоне АТО 5 украинских военнослужащих получили ранения
14:07, 27 ноября 2014Страна
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Также из-за обстрела боевиками населенных пунктов погибли два гражданских лица, восемь были ранены
Фото: УНИАН
В течение суток в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе пять украинских военнослужащих получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Андрей Лысенко.
"Всего в течение суток боевики осуществили 50 обстрелов позиций украинских военных, в результате чего пять наших военнослужащих получили ранения. К счастью, погибших нет", - сказал Лысенко.
По его словам, также из-за обстрела боевиками населенных пунктов погибли два гражданских лица, восемь были ранены.
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