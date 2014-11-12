Имбирные маски для здоровья волос

Имбирь оказывает согревающее и стимулирующее воздействие, усиливает защитные качества организма и хорошо улучшает кровоток.

При уходе за волосами, используют перетёртый в порошок корень имбиря. Он питает луковицы и активизирует приток крови к корням волос, за счёт этого идёт ускоренный рост волос, структура их улучшается. В корне имбиря находятся витамины, масла эфирные и натуральные жирные кислоты, железо, цинк, кальций, натрий, всё это придаст волосам силу.

Имбирь также способен остановить выпадение волос. В косметологической практике также применяют эфирное масло имбиря, нормализующее работу сальных желёз.

Оздоравливающая

Для этой маски имбирь нужно как можно лучше измельчить, чтобы из него удобней и лучше чтобы получить как можно больше сока. Сок вотрите массажными движениями, голову укутайте и смойте через час. Эта маска применяется с целью уменьшения жирности и для того, чтобы ускорить рост волос.

Для жирных волос

Имбирь измельчите до порошкового состояния и смешайте с 2 ложками масла репейного, добавьте сок лимона (5 капель). С силой втирайте используя массирующие движения в корни волос. Держите её почти час, повторяться такая маска должна 3 раза в неделю.

Для ослабленных и сухих волос

Приготовьте натуральный мёд , молотый корень имбиря и 1 яичный желток. В 2 ст.л. мёда растворите 2 ложки имбирного порошка. Потом это смешайте с отдельно взбитым желтком. Всё следует тщательнейшим образом размешать, получив однородную массу, а на волосы маска наносится от середины и до кончиков. В этом случае волосы тоже утепляются. Промыть можно через полчаса.