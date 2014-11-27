В столице будет наблюдаться облачность, осадки, на дорогах гололедица

По информации гидрометцентра Украины, в столице до 30 ноября будет наблюдаться облачность, осадки, на дорогах гололедица, и в связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ г. Киева.

Госавтоинспекция просит водителей считаться с погодными условиями, увеличивать дистанцию до транспортных средств, которые двигаются впереди, передвигаться с включенным ближним светом фар (или противотуманными фарами), отказаться от рискованных маневрирований.

«При остановке включайте аварийную световую сигнализацию. Кроме того, будьте внимательны при проезде пешеходных переходов, заранее снижайте скорость, не объезжайте транспорт, который остановился перед «зеброй», остановитесь и пропустите людей, которые переходят дорогу», - отметили в УГАИ.

Вместе с тем инспекторы советуют пешеходам иметь на одежде светоотражающие элементы, что уменьшит риск попасть в опасную ситуацию на дороге.