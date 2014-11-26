Как уберечься от травм, когда на улице гололед

Уберечься от травм во время гололеда можно, придерживаясь простых правил:

• правильно выбирайте зимнюю обувь, с глубоким протекторным рисунком на подошве;

• ходите по тротуарам, которые посыпаны песком или солью, или по непритоптаному снега на внутреннем крае тротуара;

• ступая на лед максимальную нагрузку делайте не на пятку, а на носок;

• ходите не спеша, ноги слегка расслабьте в коленях;

• не держите руки в карманах - это увеличивает вероятность не только падения, но и получения тяжелых травм, особенно переломов;

• берегитесь катков, припорошенных снегом, ходите по освещенной частью тротуара, не перебегайте проезжую часть дороги;

• во время таяния снега и льда очень опасны сосульки - не ходите около стен домов;

• при сильном кровотечении от травмирования завязать шарф, платок, ремень на 10-15 см выше места повреждения, палочкой сильно закрутите их. Травмированного необходимо отвезти в больницу в течение часа, если он находится на холоде; в течение 1,5 часа - если он в тепле. Если за это время пострадавшего не доставить в лечебное учреждение, жгут распускают, передавливая артерию выше раны, а через 8-10 минут снова закручивают.