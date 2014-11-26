Какой холестерин "плохой", а какой "хороший"

Одним из самых грозных врагов наших сосудов является атеросклероз – заболевание, при котором просвет сосуда закрывается холестериновой бляшкой, в результате чего может наступить инсульт. В середине ХХ века холестерину была объявлена настоящая война: разработаны специальные бесхолестериновые диеты, созданы продукты, не содержащие холестерина. Насколько это оправдано? Об этом мы попросили рассказать д. м. н., доктора ведической медицины Аллу Владимировну Дмитриеву, пишет Единственная.

До сих пор, под влиянием рекламы, мы покупаем обезжиренные молоко, творог и кефир, маргарин вместо масла, чем наносим непоправимый вред своему здоровью, – говорит Алла Владимировна.

Холестерин – это строительный материал для клеток нашего тела. Дело в том, что все стероидные вещества в организме человека (в том числе и половые гормоны) вырабатываются из холестерина.

С помощью этого вещества организм латает пробоины и повреждения внутренней оболочки сосудов: если сосуд целый, то никаких атеросклеротических бляшек не будет! Если же эндотелий сосуда поврежден, то на это место будет наложена фиброзная, а затем холестериновая «заплата» даже в том случае, если уровень холестерина в крови ниже нормы.

Настоящим врагом человека является не холестерин (с его помощью организм только пытается устранить неисправности), а факторы, приводящие к повреждению сосудистых оболочек. А это, в первую очередь, дефицит белка в организме! Чтобы гладкомышечная ткань сосудов могла обновляться, человеку необходимы продукты животного происхождения. Исключив из рациона натуральные кисломолочные продукты (молоко, масло, сыр), мясо и рыбу, мы ставим под серьезную угрозу здоровье нашей сосудистой системы.

Дефицит белка приводит к спазмам сосудов, скачкам давления, а также к хронической усталости. И никакие препараты здесь не помогут, если мы не наладим правильное питани.