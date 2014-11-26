Атеросклероз влияет на здоровье мозга

Результаты исследования, проводимого в юго-западном медицинском центре Техасского университета, будут представлены в ходе годового собрания Радиологического общества Северной Америки.

«Хорошо известно, что скопление бляшек в артериях — прогностический фактор сердечного заболевания, а вот связь между атеросклерозом и здоровьем мозга изучена недостаточно», сообщил радиолог Кристофер Марулес. „Наши результаты предполагают, что атеросклероз влияет на здоровье не только сердца, но и мозга“.

Атеросклероз — состояние, при котором жир, холестерин и другие вещества накапливаются в артериях, формируя субстанции под названием бляшки, которые, накапливаясь, препятствуют току крови. Это может произойти в любой артерии организма, включая сонную артерию, которая поставляет кровь в мозг, коронарную артерию и аорту, по которой насыщенная кислородом кровь движется от сердца по брюшной полости к остальным частям тела.

Установить риск когнитивного ухудшения при атеросклерозе поможет обследование с помощью томографии и рентгеноскопии.

med2.ru