Даже младенцам: Супрун рассказала, как чистить зубы детям

10:58, 04 июня 2018
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Супрун рассказала, с какого возраста детям следует чистить зубы / фото facebook.com/ulanasuprun/

Как пишет она на своей странице в Facebook, бактерии есть всегда, даже когда зубов еще нет.

"Стоматологи рекомендуют даже после кормления младенца вытирать десны обычной салфеткой, смоченной кипяченой водой, чтобы предотвратить распространение возможных инфекций", - говорится в сообщении и.о. министра здравоохранения Украины.

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Супрун советует приучать ребенка к визитам в стоматологическую клинику: это поможет дать правильные рекомендации во избежание проблем с развитием зубов.

Для детей существуют специальные зубные щетки, которые имеют маленькую головку и мягкую щетину с закругленными кончиками. Количество зубной пасты для детей до 3 лет должно быть как рисовое зернышко, а количество фтора - минимальным. После 3-х лет количество пасты на щетке должно быть как горошинка", - добавила она.

Кроме того, отмечает и.о.  главы Минздрава, детям в возрасте 4-5 лет необходимо начинать учиться самостоятельно чистить зубы.

Также важно, чтобы дети чистили зубы 2 минуты и по правильной технике - внутреннюю, внешнюю и жевательную поверхность. Щетка при этом должна быть размещена под углом 45 градусов относительно поверхности зубов.

Ранее сообщалось, что в Украине 15% годовалых деток с молочными зубами, которые едва успели вырасти, становятся жертвами кариеса, а 9 из 10 первоклашек идут в школу с уже испорченными зубами.

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Теги: #Минздрав#стоматология#Ульяна Супрун