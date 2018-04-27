15% годовалых детей с молочными зубами, которые едва успели вырасти, становятся жертвами кариеса.

95 % украинских детей имеют молочные зубы с кариесом.

Также 15% годовалых детей с молочными зубами, которые едва успели вырасти, становятся жертвами кариеса, а 9 из 10 первоклассников идут в школу с уже испорченными зубами. В начальной школе заболевания кариесом достигает пика в 95% пораженных, пишет ТСН .

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Стоматолог Иванна говорит, что принимает детей в возрасте до двух лет с 14 гнилыми зубами из 20. Виной тому становятся сладкие компоты на ночь, плохая гигиена и промедление родителей с реакцией на проблему.

"На сегодняшний день каждый второй ребенок с такими зубами приходит", - говорит медик. Детям с запущенными проблемами операции делают после введения в медикаментозный сон и под местным наркозом. За это время удаляют испорченные зубы, ставят металлические коронки, чтобы защитить жевательные поверхности.

В Украине 15% однолетних детей с молочными зубами, которые едва успели вырасти, уже становятся жертвами кариеса. 9 из 10 первоклассников идут в школу с испорченными зубами. Родители ошибаются, считая, что молочные зубы не нуждаются в постоянном уходе, ведь в будущем это может стать проблемой для ребенка.

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Сейчас медицина пытается побороть страхи детей перед стоматологами. Для этого делаются лечения во сне, в больнице есть стоматологические игрушки - чтобы ребенок мог сам полечить игрушечный зубик, чтобы потом в кресле не нервничать, а как бы продолжать игру. Маленьким пациентам предлагают мультики и даже цветные пломбы - шоколадную, малиновую, клубничную тому подобное. Однако эти усилия иногда не дают никакого результата - дети не подпускают врачей к своим зубам.

Единицы понимают, что без здоровых молочных не будет и здоровых коренных зубов. Инфекция легко перекидывается на постоянный зуб, и он появляется наружу уже больным.