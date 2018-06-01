В Днепре в больнице умер военный, спасший во время артобстрела на Донбассе свою дочь (фото, видео)

По словам главврача больницы, у дочери погибшего – акубаротравма, сотрясение мозга, она поправляется.

Сегодня ночью в Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова умер военнослужащий, спасший во время артобстрела на Донбассе свою дочь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко.

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«Николай, старший сержант, 48 лет из Кировоградской области. Дочь – Ярослава, санинструктор той же части. Внезапный артобстрел не оставлял шансов. Мина взорвалась в трех метрах от них. Николай своим телом накрыл дочь», - написал Рыженко.

По его словам, раненные были доставлены в больницу 25 мая. Боец получил тяжелейшее осколочное ранение головы и перенес множество операций в больнице.

«Сегодня ночью все лучшие реаниматологи Мечникова во главе с Игорем Йовенко четыре раза запускали его сердце», - рассказал главврач.

Рыженко добавил, что у дочери погибшего – акубаротравма, сотрясение мозга, она поправляется.