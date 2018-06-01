Землю накрыла длительная магнитная буря
В пятницу, 1 июня, Землю накрыла магнитная буря, которая продлится несколько дней.
Об этом сообщает Национальная погодная служба Национального управления океанических и атмосферных исследований.
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Первые колебания достигли Земли сегодня после шести утра. Сила магнитной бури в это время ожидается на уровне 1-2 баллов. К полудню ее мощность достигнет 2-3 баллов. А после 21:00 - 5 баллов, передает "Страна".
У метеозависимых людей геомагнитные возмущения могут вызвать мигрени, боли в суставах, головокружение, бессонницу, повышение давления.
Ранее УНИАН сообщал, что чтобы облегчить влияние магнитных бурь на организм, нужно отказаться от алкоголя и тяжелой пищи, чаще устраивать прогулки, пить больше воды, избегать тяжелых физических нагрузок и раньше ложиться спать.