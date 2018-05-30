В начале лета Украину накроет длительная магнитная буря

У метеозависимых людей в дни магнитных бурь может ухудшится самочувствие.

Украинцев предупреждают о приближении длительной магнитной бури, которая начнется в первый же день лета, 1 июня, и продлится четыре дня.

Читайте такжеСегодня украинцы будут ощущать действие мощной магнитной бури: врачи советуют беречь здоровье

Вначале геомагнитные колебания будут незначительными, но 2 июня магнитная буря достигнет пика - поднимется до уровня G1. В течение 1-4 июня метеозависимые люди будут чувствовать недомогание.

В эти дни нужно быть максимально внимательными к своему здоровью, ведь магнитное поле воздействует на скорость реакции и сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Человек может испытывать боли в сердце, мигрени и слабость.

Чтобы облегчить влияние магнитных бурь на организм, нужно отказаться от алкоголя и тяжелой пищи, чаще устраивать прогулки, пить больше воды, избегать тяжелых физических нагрузок и раньше ложиться спать.