Можете скрыть от мамы, но не от легких: Супрун рассказала о вреде курения

Супрун по случаю Всемирного дня без табака рассказала, как можно избавиться от этой вредной привычки.

В четверг, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака. Из более 7 миллиардов жителей планеты 1,1 миллиарда - курильщики.

Как рассказала на своей странице в Facebook и.о. обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун, ежегодно от табачной эпидемии умирают 7 миллионов человек. 890 тысяч из них даже не курят, но умирают от употребления вторичного дыма.

"В Украине в последние годы люди начинают меньше курить, как взрослые, так и подростки, однако все еще миллионы людей сознательно разрушают свое здоровье. На сегодня курит каждый пятый взрослый украинец", - рассказала она.

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По словам Супрун, нынешний день без табака посвящен увеличению информирования связи курения, болезней сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний, включительно с инсультом. Все вместе они являются основной причиной смерти в мире.

Курение также является одним из основных факторов развития хронической обструктивной болезни легких, эмфиземы и рака легких, гортани, полости рта и поджелудочной железы.

Также Супрун дала адрес полезного сервиса в Украине с рекомендациями, как подготовиться, чтобы бросить курить, номером горячей линии и советами, как помочь курильщику: http://stopsmoking.org.ua/.

"Однако лучше всего - предотвратить влечение к сигаретам вообще. Поэтому родителям и всем, у кого связанная с детьми профессия, стоит выбрать правильную тактику общения с ребенком по этой пагубной привычке. Специалисты советуют говорить прямо о рисках, связанных с курением, больше привлекать ребенка к спортивным активностям, обучать здоровому образу жизни и привычкам, а самое главное - не курить самим и быть положительным примером", - добавила и.о. обязанностей министра здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, из-за табакокурения в Украине ежегодно умирает более 63 тысячи человек.