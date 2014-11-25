Из зоны АТО на другие территории Украины переселились более 458 тысяч человек
08:49, 25 ноября 2014Страна
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Из зоны АТО на другие территории Украины переселились 458 тыс. 148 человек, из них 124 тыс. 302 — дети
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на “круглом столе” заявила уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, народный депутат Украины Ирина Геращенко.
“На сегодняшний день из района проведения АТО в другие регионы Украины переселено 458 148 человек, в том числе 124 302 ребенка. А из Крыма переехали 19 450 человек. То есть, фактически каждый сотый житель Украины становится вынужденным переселенцем”, - отметила Геращенко.
Как сообщал УНИАН, РФ в феврале начала и продолжает сейчас военную агрессию против Украины, в результате которой около 4 тысяч граждан погибли, около 10 тысяч получили ранения, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.
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