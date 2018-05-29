В Минздраве раскрыли статистику детских смертей после прививок в 2017 году

В Минздраве также рассказали о торговых войнах на украинском рынке вакцин.

В 2017 году в Украине после вакцинации умерли 17 детей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал гендиректор "Центр общественного здоровья Минздрава" Владимир Курпита.

"В прошлом году в Украине были зафиксированы 17 смертей детей после иммунизации. Но никто не слышал о каких-то негативных информационных всплесках в СМИ", - отметил Курпита.

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По его мнению, данные факты не вызвали резонанс в СМИ из-за того, что украинский рынок вакцин остается местом для торговых войн между разными компаниями.

"С учетом того, что несколько лет назад на рынок вышли индийские вакцины, информационные вбросы могут быть признаком войны за рынок. Второй момент может быть связан с политикой, поскольку мы живем в стране популизма. Это могут быть какие-то политические "разборки", - подчеркнул Курпита.

Ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развеяла один из самых распространенных мифов о вакцинации - то, что прививки делаются только в детском возрасте.