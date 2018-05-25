Супрун напомнила, что прививки от дифтерии, коклюша и столбняка нужно делать каждые 10 лет.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развеяла один из самых распространенных мифов о вакцинации - то, что прививки делаются только в детском возрасте.

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По украинскому календарю профилактических прививок вакцину от дифтерии, коклюша и столбняка нужно делать каждые 10 лет, отметила она на своей странице в Facebook.

Супрун заверила, что эти вакцины есть в достаточном количестве в украинских медучреждениях и их можно сделать абсолютно бесплатно.

"Поэтому, если вы не помните, когда последний раз делали прививку - это еще одна возможность найти своего семейного врача. Врач будет вашим надежным ориентиром во всех вопросах, касающихся здоровья", - добавила и.и. главы Минздрава.

Ранее известный врач-педиатр Евгений Комаровский предупредил, что вслед за корью Украине может грозить вспышка дифтерии. По его словам, при дифтерии без сыворотки умирает 50%, с сывороткой в лучших клиниках мира все равно смертность составляет 10-15%.