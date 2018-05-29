Можно ли заболеть от кондиционера: Супрун объяснила ситуацию

Сам по себе кондиционер не является чем-то опасным, однако очень важно пользоваться им правильно, подчеркнула Супрун.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун ответила на актуальный вопрос в период жары: можно ли заболеть от кондиционера.

По ее словам, положительные эффекты от использования кондиционера очевидны - начиная от личного комфорта и заканчивая снижением рисков получения теплового удара.

По негативным симптомам, продолжила Супрун, то наиболее распространенные из тех, о которых сообщали участники исследований, включали возникновения кашля, раздражения слизистой оболочки, трудности с дыханием, головную боль и усталость.

"Впрочем, действительно ли это связано с кондиционером? Исследователи так и не нашли убедительных доказательств такой связи", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Эти симптомы также связывают с так называемым синдромом закрытых помещений: если вы долго находитесь в закрытом пространстве, это действительно может возникать. В таком случае важно чаще проветривать помещение и выходить на двор, добавила Супрун. Свежий воздух, даже в жаркую погоду, необходим для организма.

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Сам по себе кондиционер не является чем-то опасным, однако очень важно пользоваться им правильно, подчеркнула и.о. министра здравоохранения и дала несколько советов:

- кондиционер, как и автомобиль, требует регулярного ухода: нечистые фильтры могут загрязнять воздух бактериями, как следствие - способствуют развитию респираторных инфекций;

- избегайте резкого перепада температур, когда вы заходите в комнату, у вас не должно быть ощущения, будто вы попали на Северный полюс зимой. Вам должно быть нормально, комфортно и не жарко. Поэтому когда вы пришли с улицы и хотите охладиться, не ставьте сразу очень низкую температуру. Снижайте ее постепенно, чтобы не было резкого контраста между помещением и улицей. Переохлаждение может активизировать возбудителей болезней, которые есть в организме. Также избегайте сидения под сильной струей воздуха. Когда он дует в одну точку, например, в область шеи или лица, это может вызвать воспаление мышц или нервов;

- следите за влажностью воздуха в помещении, поскольку его кондиционеры осушают. Охлажденный воздух становится сухим, что может быть вредно для слизистых оболочек и дыхательных путей. Поэтому выключайте его время от времени и регулярно делайте влажную уборку. Не забывайте, что свежий воздух необходим, поэтому проветривайте помещение, когда выключаете кондиционер.

Ранее Ульяна Супрун рассказала, что после получения ожога в коем случае не стоит обрабатывать его маслом или сметаной.