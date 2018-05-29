В одной из больниц Киева пациентов принимали пьяные врачи - соцсети (видео)

Врачи якобы ругались и отказались проходить тест на алкоголь и подписывать протокол, составленный полицией.

Медики больницы №4 Соломенского района Киева якобы принимали больных в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, ссылаясь на слова матери больной 20-летней девушки.

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28 мая девушка с кровотечением обратилась в больницу. Как утверждает сама пациентка и ее мама, на просьбу одеть перчатки для осмотра пьяный врач заявил: "Вон отсюда". Другой врач, по словам девушки, не мог даже в кресло сесть.

Кроме того, на место инцидента вызвали полицию. После этого врачи сделали УЗИ пациентке. Обследование выявило наличие кисты, которую следует оперировать.

Ранее пользователь сети Владимир Родиков сообщил, что в областной детской больнице в Боярке хирург находился в нетрезвом состоянии на рабочем месте.