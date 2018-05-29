В одной из больниц Киева пациентов принимали пьяные врачи - соцсети (видео)

10:10, 29 мая 2018
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Вокруг больницы разгорелся скандал / Скриншот

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, ссылаясь на слова матери больной 20-летней девушки.

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28 мая девушка с кровотечением обратилась в больницу. Как утверждает сама пациентка и ее мама, на просьбу одеть перчатки для осмотра пьяный врач заявил: "Вон отсюда". Другой врач, по словам девушки, не мог даже в кресло сесть.

Кроме того, на место инцидента вызвали полицию. После этого врачи сделали УЗИ пациентке. Обследование выявило наличие кисты, которую следует оперировать.

Ранее пользователь сети Владимир Родиков сообщил, что в областной детской больнице в Боярке хирург находился в нетрезвом состоянии на рабочем месте.

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Теги: #Киев#больница#врач