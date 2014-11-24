В оккупированных городах востока - проблемы с доступностью медикаментов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила исполнительный директор Киевского международного института социологии Наталья Харченко в ходе презентации обновленного исследования потребностей гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областей, организованного Гуманитарным штабом Рината Ахметова.

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«По предметам гигиены ситуация более благополучная. Но, тем не менее, есть города, в которых самая острая проблема дефицит лекарств. Три города в зоне дефицита по целому ряду потребностей — это Станица Луганская, Стаханов, Первомайск. Есть острая проблема в вакцинах для новорожденных, где одну дозу иногда делят между двумя младенцами», - сказала эксперт.

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По ее словам, проблема есть в приобретении сердечных препаратов и успокоительных.

*** Исследование было проведено по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова и «Допоможемо ТВ» с 6 по 20 ноября 2014 года. В проекте оценивались потребности гуманитарной помощи жителей городов Донецкой и Луганской областей. Опросы были проведены Киевским международным институтом социологии «КМИС» методом телефонного интервью. Опрашивались лица старше 18 лет.