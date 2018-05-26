Количество больных корью школьников в селе на Закарпатье возросло до 83

По форме протекания преобладают легкие и средние формы заболевания.

Количество больных корью школьников в селе Черная Тиса Раховского района на Закарпатье выросла с 62 до 83 за неделю.

Об этом сообщили в областном центре здоровья Закарпатской области.

Согласно сообщению, в результате вспышки кори среди учащихся общеобразовательной школы в с. Черная Тисса количество заболевших школьников по состоянию на 25 мая составляет 83 человека, по форме протекания преобладают легкие и средние формы заболевания.

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«Один ученик находится в инфекционном отделении Раховской районной больницы», - уточнили в пресс-центре.

По данным центра здоровья, в учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических и административно-ограничительных мер.

Установлено медицинское наблюдение за учащимися и учителями, проводится влажная уборка помещений школы с использованием дезинфицирующих средств, временно запрещены массовые внеклассные мероприятия.

В пресс-центре также добавили, что с начала 2018 года в Закарпатской области зарегистрировано 2,4 тысячи случаев кори, показатель 190,7 на 100 тысяч населения. Среди заболевших 1947 детей до 17 лет (81,1%) и 453 взрослых (18,9%).

«Медико-профилактические мероприятия продолжаются», - уточнили в ОЦЗ.

Как сообщал УНИАН, в Украине растет количество случаев кори среди взрослых.