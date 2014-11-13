Отечественные и импортные лекарства будут в равных условиях ценообразования

Кабинет министров Украины разрешил равные условия ценообразования на лекарства отечественного и иностранного производства.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, Минздрав разработал и вынес на рассмотрение правительства проект постановления, которое создает равные условия ценообразования на лекарства отечественного и иностранного производства и вводит государственное регулирование цен на лекарства.

Как отметил и.о. министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец, размер торгово-розничных надбавок на отечественные лекарства, оптово-отпускная цена которых ниже 12 грн за одну упаковку, составляла от 0,3% до 169,5%.

Отныне, после вступления в силу изменений в пункт 1 постановления КМУ №955, предельные надбавки на лекарства, включенные в Нацперечень основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения (кроме наркотических, психотропных лекарственных средств, прекурсоров и медицинских газов) и обязательный минимальный ассортимент (социально ориентированных) лекарственных средств и изделий медицинского назначения для аптечных учреждений, будет колебаться от 10 до 25%.

По мнению специалистов, принятие этого постановления позволит увеличить экономическую доступность низкостоимостных отечественных лекарств для малообеспеченных слоев населения и создать равные условия применения государственного регулирования цен на лекарства как для иностранного, так и отечественного производителя.

Изменения в п.1 постановления КМУ от 17 октября 2008 № 955 вступят в силу с 1 января 2015 года, говорится в сообщении.