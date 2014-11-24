На медицину на 2015 год выделят на 500 млн грн больше, чем в этом году

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Василий Лазоришинец отмечает, что на нужды медицинской сферы на 2015 год выделят на 500 млн грн больше, чем в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лазоришинец сказал во время прямой телефонной линии, отвечая на вопрос относительно выделения бюджетных средств на медицину в следующем году.

"Нам выделяют на 500 миллионов больше, чем в предыдущем году. А то, что было в этом году, обеспечивает, по общегосударственным целевым программам, 30-40% населения Украины", - сказал Лазоришинец.

Он отметил, что за последние 20 лет на сферу здравоохранения в целом выделялось не более 3,5% от ВВП.

"ВОЗ и ученые говорят: если меньше 5% выделяется, то эта нация вымирает. Что у нас с вами, к сожалению, и происходит", - сказал Лазоришинец.

По его словам, в Украине "ничего не изменится", пока на здравоохранение не будет выделяться не менее 10% от ВВП.

В то же время, заметил Лазоришинец, процесс выделения средств и их назначение необходимо контролировать.

"Сейчас у нас единственная возможность где-то получить какие-то средства для здравоохранения - проект Всемирного банка. Там мы получаем где-то около 300 миллионов на проведение реформы в 9 регионах Украины. Плюс проведение реформы в Министерстве здравоохранения", - отметил Лазоришинец, говоря о возможности получения дополнительных средств на сферу здравоохранения.