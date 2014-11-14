Лазоришинец посетил эвакуированный из оккупированных территорий Луганский медицинский университет

Как сообщили УНИАН в Минздраве, Рубежанский районный совет принял решение о выделении части помещений местного химико-биологического лицея для временного расположения Луганского медицинского вуза, чтобы обеспечить полноценный учебно-лечебный процесс этого учебного заведения. Здесь университет получил и новый юридический адрес. Это позволит постепенно восстановить образовательную деятельность вуза, сохранить его имя и славную историю, даст возможность преподавателям, студентам и врачам-интернам продолжить обучение, получить украинские образовательные документы и вовремя получать заработную плату и стипендии. Также часть учебной базы будет размещена в санатории «Озерный» в Кременной.

Василий Лазоришинец во время визита ознакомился с перемещенной учебной базой университета, и в Кременной, и в Рубежном, а именно с подготовительной работой по восстановлению учебного процесса, подготовкой врачей-интернов и пообщался с преподавательским составом и студентами.

«Минздрав Украины, учитывая сложную общественно-политическую ситуацию на Донбассе и продолжение здесь вооруженного конфликта, что фактически делает невозможным проведение образовательной работы, приняло решение переместить учебную базу Луганского медицинского университета к Рубежного и других учреждений здравоохранения Луганщины, подвластные Украине. Это решение не простое, но оно продиктовано требованиями реальной ситуации ради безопасности преподавателей и студентов, для налаживания полноценного учебного процесса. Ведь сейчас Луганщина, а в будущем - обновленный Донбасс, требуют новых высококвалифицированных медицинских кадров,- отметил Василий Лазоришинец. - Мне приятно осознавать тот факт, что 1 тыс. 250 из почти 2 тыс. студентов университета пожелали учиться именно на территории Украины».